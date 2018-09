Bond van Wetsovertreders boos op politiechef

De Bond van Wetsovertreders (BWO) is boos op de Amsterdamse hoofdcommissaris Pieter Jaap Aalbersberg vanwege zijn optreden bij televisieprogramma Pauw maandagavond. Aalbersberg vertelde daar in detail wat de verdachte van de aanslag Jawed S. zou hebben verklaard in gesprekken met de politie.

„Aalbersberg mocht dit niet vertellen omdat de verdachte in volledige beperking zit, hij mocht niet eens in het programma zitten over deze zaak”, stelt de BWO in een verklaring. De hoofdcommissaris is volledig zijn boekje te buiten gegaan volgens de bond.

De BWO wil dinsdag opheldering van het Openbaar Ministerie over het interview.