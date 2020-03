Bond maakt zich zorgen om oudere na maatregelen tegen coronavirus

De maatregelen die het kabinet heeft aangekondigd om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, zorgen ervoor dat veel ouderen vereenzamen. Dat stelt de ouderenbond ANBO. „Zeker als ze ook niet met het openbaar vervoer kunnen reizen”, aldus Liane den Haan, directeur van de bond.

Zij zegt dat voor veel ouderen het contact met familie en bekenden heel belangrijk is. „Hun sociale netwerk is vaak al minder groot. En als er dan ook geen bezoek meer komt, raken kwetsbare ouderen in een sociaal isolement. Zeker als ze zelf, vanwege angst om besmet te raken met het coronavirus, ook niet meer naar hun activiteiten, zoals een kaartclub, gaan. Waarom heeft minister Bruins in de persconferentie niet aangegeven dat mensen die niet verkouden of grieperig zijn, wél naar hun vader, moeder, opa of oma kunnen gaan? Dat zou kunnen voorkomen dat ouderen geen bezoek meer krijgen.”

Het kabinet nam donderdag de extra maatregelen, die vooralsnog tot 31 maart duren. Kwetsbare mensen zoals ouderen en personen met verminderde weerstand, wordt aangeraden grote gezelschappen en openbaar vervoer te vermijden. Ook wordt mensen dringend verzocht kwetsbare mensen beperkt te bezoeken.