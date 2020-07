Bond dringt opnieuw aan op voorrang zorgpersoneel bij coronatest

Vakbond NU’91 wil dat personeel in de zorg alsnog voorrang krijgt bij coronatests. Nu de wachttijden voor zo’n test weer flink oplopen, kan het dagen duren voordat de uitslag bekend is. En in afwachting van de uitslag kan een zorgmedewerker niet aan de slag. Al geruime tijd dringt de branche, mede om die reden, aan op prioriteit voor zorgpersoneel bij het afnemen van een test.

Veel ziekenhuizen kunnen zelf een coronatest afnemen bij personeel dat daarom vraagt, „maar medewerkers in de gehandicaptenzorg en verpleeghuizen zijn daarvoor afhankelijk van de GGD’s”, aldus Michel van Erp van NU’91 op NPO Radio 1. Het is volgens hem belangrijk dat zorgmedewerkers snel duidelijkheid hebben. „Zo zit je er veel dichter bovenop. Helaas is dat nog steeds niet het geval.” Volgens Van Erp zouden niet alleen zorgmedewerkers maar ook bijvoorbeeld demente bewoners van verpleeghuizen voorrang moeten krijgen, omdat ook zij besmet kunnen raken en weer anderen kunnen besmetten.

„We doen de oproep aan het kabinet vandaag opnieuw. Opdat we niet meer achter de feiten aan lopen, maar hier nu daadkrachtig mee omgaan”, aldus Van Erp. De hernieuwde oproep van NU’91 aan het kabinet wordt gesteund door de branchevereniging voor ouderenzorg Actiz en beroepsvereniging V&VN.