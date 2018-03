Bond dreigt met acties bus- en treinvervoer

De FNV dreigt met stakingen en andere acties in het openbaar vervoer. De achterban heeft een cao-eindbod van vervoerders Keolis en Arriva unaniem afgewezen. Die krijgen tot volgende week vrijdag om met een beter bod te komen, aldus FNV Streekvervoer.

De werkgevers bieden 2 procent per 1 januari 2018, de werknemers willen 3,5 procent. Ook vindt de FNV dat Arriva en Keolis te weinig doen tegen de werkdruk.

„Het eindbod is voor buschauffeurs, machinisten en stewards in de breedte veel te laag. Bovendien verdient een machinist bij Arriva 10 procent minder dan bij de NS”, aldus bestuurder Pieter Beuzenberg. „We willen een model afspreken waarbij we binnen vijf jaar het verschil overbruggen.”

Op 4 januari reden door acties voor een betere cao in het hele land nauwelijks streekbussen en regionale treinen.