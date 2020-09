Bonaire stelt thuiswerken verplicht waar mogelijk

Bonaire stelt thuiswerken verplicht waar dat mogelijk is. Dat is een onderdeel van een nieuw pakket aan coronamaatregelen dat gezaghebber van Bonaire Edison Rijna heeft aangekondigd.

Bonaire voerde 21 september een lichte lockdown in. Toen waren er 27 besmettingen. Nu zijn het er 77. Volgens Rijna blijkt uit analyse dat de meeste besmettingen thuis plaatsvinden of op het werk. Vandaar de verplichting tot thuiswerken.

Volgens de nieuwe maatregelen mogen horecagelegenheden weer open. Restaurants en bars moeten zich houden aan strenge hygiëneregels en uiterlijk 10.00 uur ‘s avonds de deuren sluiten. Kapsalons en nagelstudio’s mogen ook weer open, maar alleen als er mondkapjes worden gedragen.

Sportscholen moeten dicht blijven. Er mag wel buiten worden gesport. Ook casino’s blijven dicht. Scholen en crèches blijven open. Huwelijken en begrafenissen mogen plaatsvinden met maximaal tien personen. Kerkdiensten mogen plaatsvinden met maximaal 50 personen, zolang er sprake is van voldoende afstand. Zingen is verboden.

Er zal volgens Rijna wekelijks worden gekeken of Bonaire een aanvraag kan doen om terug te keren van code oranje naar code geel. Als dat gebeurt, kunnen er weer passagiers uit Nederland komen. Op 21 september vroeg Bonaire om de code-oranje. Als Nederlanders weer mogen komen, moeten ze wel een test kunnen overhandigen die niet ouder is dan 72 uur en waaruit blijkt dat er geen sprake is van besmetting.