Bonaire laat ingezetenen gedeeltelijk terugkeren

Bonaire heeft besloten vanaf 14 april een deel van de inwoners binnen te laten die terug willen keren. Iedereen moet wel veertien dagen in quarantaine. Dat heeft gezaghebber Edison Rijna bekendgemaakt.

Sinds eind maart heeft Bonaire, net als andere Caribische delen van het Koninkrijk, haar grenzen volledig gesloten voor niet-medisch personeel. Er zijn nog zo’n 250 ingezetenen van Bonaire in het buitenland die terug willen, veel daarvan in Nederland. Na de eerste groep zal er steeds een groep van maximaal vijftig personen teruggebracht worden, die ook in verplichte quarantaine gaat.

Een groep ontevreden bewoners van Bonaire had vorige week nog een rechtszaak aangespannen omdat ze van mening zijn dat de overheid te weinig doet om te zorgen dat ze kunnen terugkeren naar huis. De rechter moet hierover nog uitspraak doen. Op het eiland zijn nog steeds geen corona-besmettingen vastgesteld.