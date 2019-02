Bomenkap Amersfoort begint ondanks vastketenacties

Onder luid protest van actievoerders begon een zaagploeg maandagochtend met de kap van 1500 bomen in Amersfoort. „Het is een trieste dag.”

Het bos ten westen van Amersfoort ligt er op maandagmiddag rustig bij. Niets doet vermoeden dat hier eerder op de dag nog druk werd geprotesteerd. „Vanochtend moesten we onder politiebegeleiding werken. We kregen gelukkig alleen maar wat geschreeuw naar ons hoofd”, zegt een van de werklieden van aannemer Jos Scholman.

Voor de aanleg van de Westelijke Rondweg in Amersfoort moeten 3500 bomen wijken. Er waren zo’n veertig activisten aanwezig om hun onvrede te uiten. Sommige demonstranten klommen in bomen, anderen lieten zich vastketenen. De zaagploeg week vervolgens uit naar een ander deel van het bos. SP-raadslid Rob Molenkamp, een van de aanvoerders van de demonstranten, deed aangifte van een aantal delicten. „De zaagploeg zaagde een boom om op minder dan 10 meter afstand van een activist die in een boom zat. Daarnaast werden de bomen gekapt zonder dat een ecoloog vooraf heeft gecontroleerd of er nesten in de boom zitten.”

De Westelijke Rondweg is al decennialang hét hoofdpijndossier van de Amersfoortse politiek. Volgens voorstanders is de ontsluiting nodig om het verkeer in de spits beter te laten doorstromen. De weg zou gebruikers enkele minuten tijdswinst opleveren. Ook moet de rondweg de verkeersveiligheid verbeteren.

Tegenstanders betwisten dit en vinden het onverstandig om (volgens de begroting) 67,1 miljoen euro voor de weg uit te trekken. Maar het belangrijkste tegenargument is dat de weg dwars door het bos loopt en 3500 bomen kost. Compensatie aan de Melksteeg, een strook grond in Soest dat grenst aan de gemeente Amersfoort, is volgens Molenkamp geen duurzame oplossing. „De natuur bestaat niet uit legostenen die je even kunt verplaatsen. Het zal decennia duren voordat de natuur zich heeft hersteld.”

Wethouder Hans Buijtelaar (VVD) is juist blij dat er een nieuwe stap is gezet in het realiseren van de Westelijke Rondweg. „Het is prettig om verder te kunnen. Tegenstanders hebben rechtszaken gevoerd om de komst van de weg tegen te houden, tot aan de Raad van State toe. Ze werden steeds in het ongelijk gesteld.”