Bomen Levenspad Rotterdam hebben elk hun eigen verhaal

Aan het Rotterdamse Havenspoorpad –dat loopt van de Waalhaven, via de wijk Charlois, tot aan IJsselmonde– staan 468 bomen. Elke boom aan dit zogeheten Levenspad is geadopteerd. En iedere boom vertelt zijn eigen verhaal.

Inwoners en medewerkers van de toenmalige deelgemeente Charlois bedachten in 2011 het zogeheten Duizendbomenplan. Dat plan moest, samen met het Levenspad, de wijk groener maken.

Het Levenspad is een fietspad dat grotendeels over het tracé van de oude havenspoorlijn loopt. Die verbond de Waalhaven met het achterland, maar werd met de aanleg van de Betuweroute overbodig.

Op het oude spoor werd asfalt gestort en in de bermen werden bomen geplant om een geliefde of bijzondere gebeurtenis te gedenken.

„De boompjes staan er nu mooi bij, maar ongeveer drie jaar geleden dreigde het mis te gaan”, zegt Rick Timmer, voorzitter van de Vereniging Vrienden van het Levenspad.

Wat was er aan de hand?

„Het pad verpieterde. Dode knotwilgen werden niet vervangen en er werd nauwelijks onderhoud gepleegd.

Samen met Debora de Roode en Erik Renes richtte ik daarom in 2017 de Vereniging Vrienden van het Levenspad op. We hebben daarna het 6,5 kilometer lange Levenspad nieuw leven ingeblazen door tientallen jonge bomen te planten.”

Alle bomen zijn geadopteerd?

„De mensen stonden in de rij om een boom te adopteren. Vorig jaar hebben we er nog eens 180 gepoot. Er staan nu 468 bomen.

Liefhebbers en maatschappelijke organisaties kunnen maximaal drie bomen adopteren. Iedereen moet een kans hebben. De gemeente neemt de bomenplant en het groot onderhoud voor haar rekening. Als vereniging plegen we klein onderhoud aan de bomen en zorgen we dat het pad er netjes bij ligt.”

On wat voor verhalen gaat het?

Bestuurslid Erik Renes: „Ik heb voor mijn overleden moeder en een goede vriend een boom laten planten.”

Timmer: „En ik voor mijn overleden vader. Bij elke boom staat een nummer dat correspondeert met de namen erachter die op het bord aan het begin van het Levenspad staan vermeld. Op de site van de vereniging is de reden voor adoptie van een boom te vinden.”

Zijn de mensen gehecht aan hun boom?

Renes: „Afgelopen zomer, toen het zo warm was, kwamen mensen hun boompjes zelfs water geven.”

Zijn ze ook emotioneel bij hun bomen betrokken?

Timmer: „Sommige mensen hangen een foto aan hun boom of leggen er bloemen neer. Of ze leggen zelfs een tuintje aan rond een adoptieboom, met een hekje eromheen. Ook strooien enkelen een beetje as van een overledene rond het boompje.”

In de schijnwerpers: rubriek voor opmerkelijk regionaal nieuws.