De marechaussee heeft een man overmeesterd die maandagavond dreigde met een bom in vertrekhal 3 op Schiphol. De marechaussee ontruimde de hal en de omgeving uit voorzorg, aldus de Koninklijke Marechaussee. De verdachte is afgevoerd, meldden getuigen. De aangehouden verdachte is een 51-jarige Canadees. Er zijn geen explosieven aangetroffen. Hij is ingesloten voor verder onderzoek.

Al met al heeft de hele situatie ruim een half uur geduurd. De hal is weer vrijgegeven.