Bomdreiger niet gelinkt aan terrorisme

De 51-jarige Canadees die maandagavond op Schiphol dreigde met een bom wordt niet gelinkt aan terrorisme. Dat blijkt uit onderzoek van de marechaussee. De man stond in Nederland en Canada niet geregistreerd.

Hij stond maandagavond met zijn bagage in de vertrekhal 3 in de rij om een ticket te kopen. Het is niet bekend waar hij heen wilde. Na zijn dreigement werd hij door de marechaussee overmeesterd.

Om een compleet beeld te krijgen van wat er is gebeurd, is de marechaussee op zoek naar getuigen die tijdens het incident direct bij de Canadees in de omgeving stonden en die de man hebben horen praten of iets bijzonders gezien hebben.