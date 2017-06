Bolt en Follender zo snel mogelijk naar huis

De twee Nederlandse journalisten Derk Bolt en Eugenio Follender zijn vanuit de jungle per auto onderweg naar de Colombiaanse stad Cúcuta. Eerder zaterdagochtend werd het duo vrijgelaten door het ELN. Er is geen losgeld betaald. De twee maken het goed.

Onder meer minister Bert Koenders (Buitenlands Zaken), de KRO-NCRV (die het programma Spoorloos uitzendt) én de eindredacteur van dat programma zijn enorm opgelucht. Eindredacteur Paul Vertegaal stelt dat ze per ongeluk zijn ontvoerd en dat ze vorige week zaterdag op de verkeerde tijd op de verkeerde plek waren. Koenders heeft inmiddels eveneens gesproken met Derk Bolt. „Bolt was goed aanspreekbaar en heel opgelucht.” Ook de families van beide mannen zijn op de hoogte.

Het ministerie probeert het duo zo snel mogelijk naar Nederland te krijgen. Vertegaal verwacht niet dat ze er voor maandag zullen zijn.

De eerste dagen van hun ontvoering hebben Bolt en Follender doorgebracht in huizen, berichtte de Colombiaanse radiozender Caracol, die in elk geval Derk Bolt aan het woord liet. Op de derde dag moesten ze veertien uur lopen: het leger bleek in de buurt en daarom zijn ze diep de jungle in gebracht. Daardoor liepen ze verwondingen aan armen en benen op. Het duo is, zo meldt de radiozender, met respect behandeld.