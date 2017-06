Bolt en Follender vermoedelijk nog altijd vast

Spoorloos-presentator Derk Bolt en zijn cameraman Eugenio Follender zitten vermoedelijk toch nog steeds vast. Guerrillabeweging ELN heeft de berichtgeving over hun vrijlating ingetrokken, nadat vrijdag de organisatie op Twitter naar buiten bracht dat de twee worden vrijgelaten.

Volgens het ELN berust het bericht over de vrijlating op een interne misverstand. Via het Twitteraccount wordt excuses aangeboden voor de ontstane verwarring en benadrukt dat Bolt en Follender in goede gezondheid verkeren. Het ELN verwacht dat „er binnen korte tijd een positieve ontknoping zal zijn”.

In de eerste uren na de ‘foutieve melding’ was er veel verwarring over de situatie rond de twee journalisten. Details over waar de twee werden vastgehouden, waar ze zijn of waar ze naar toe worden gebracht, zijn niet naar buiten gebracht. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland kon de vrijlating niet bevestigen. Ook van officiële zijde in Colombia is de vrijlating nooit bevestigd.

Bolt en Follender werden ontvoerd in El Tarra in de noordelijke deelstaat Noord-Santander, in de buurt van de grens met Venezuela. Het is een bergachtig gebied, dat als onveilig wordt betiteld door de aanwezigheid van meerdere gewapende groepen, waaronder het ELN. De journalisten waren in Colombia op zoek naar een biologische moeder van een Nederlander die ter adoptie was afgestaan.

Eerder zei de gouverneur van Noord-Santander, het departement waar de twee werden ontvoerd, in een gesprek met de Colombiaanse radiozender RCN dat hij erop vertrouwde dat de Nederlandse programmamakers donderdag al zouden worden vrijgelaten. Op Twitter zinspeelden de ontvoerders donderdag zelf ook op vrijlating van de twee.

Minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders zei donderdag dat de berichten die het ELN op Twitter verspreidt, authentiek zijn.