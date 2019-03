De Bolletje-fabriek in het Gelderse Heerde is ontruimd vanwege een grote brand. Dat meldt de veiligheidsregio. De brand woedt tussen de stalen dakdelen, die nu worden losgemaakt door de brandweer.

De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Hoeveel mensen er precies in de fabriek werken is niet bekend. Wel werken er in totaal ongeveer vijfhonderd mensen in de twee fabrieken die Bolletje heeft. Het bedrijf is vooral bekend van de beschuit.