Bolleboos scoort 9,6 gemiddeld op examen vwo

Ward de Ridder (18) uit Gouda heeft zijn vwo-diploma gehaald met een 9,6 gemiddeld. Op de cijferlijst staan alleen al zes tienen. Zijn ‘slechtste’ vak is Nederlands, daar haalde hij een 8,9 voor. Na de vakantie begint de bolleboos met de opleiding nanobiologie aan de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Volgens het CBS haalden de vwo’ers van Nederland op het eindexamen van vorig jaar een 6,8 gemiddeld. De cijferlijst van De Ridder is uitzonderlijk, zegt zijn school, het Antonius College in Gouda. Rector Ank Brent: „Zo’n cijferlijst komt zelden voor, uiteraard zijn we heel trots op hoe Ward dit voor elkaar gekregen heeft.”

Of zijn eindexamenscore de hoogste is van Nederland dit jaar is niet bekend. Gymnasiast Tim van Dijk, leerling van het Stedelijk Gymnasium in Nijmegen, heeft volgens het AD zijn eindexamen dit jaar gehaald met gemiddeld een 9,5 op de eindlijst.

De Ridder schreef recent onder meer een werkstuk over getijdeninteractie, elliptische sterrenstelsels en stervorming. Ook verdiepte hij zich voor een eindopdracht in de nieuwe voortplantingstechnologie in-vitrogametogenese (IVG). „Bij gebruik van IVG voor mensen van hetzelfde geslacht, zouden deze stellen in theorie biologisch gezien kinderen kunnen krijgen. Het onderzoek ging over de ethische en praktische kwesties daarvan”, aldus de jonge Gouwenaar.

Behalve aan de lessen aan het Antoniuscollege deed de slimme scholier de afgelopen jaren mee aan de Olympiades Biologie en Sterrenkunde en studeerde hij naast zijn studie in 6 vwo al Wiskundige Structuren aan de TU Delft.