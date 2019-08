Bol.com schrapt opvulmateriaal in pakketjes

Pakketjes van Bol.com worden voortaan zo vaak mogelijk verstuurd zonder papieren opvulmateriaal. Dit jaar kan dat al met 75 procent van de pakjes, de komende jaren nog meer. Het bedrijf wil zo minder CO2 gaan uitstoten. Verpakkingen zijn goed voor 20 procent van de CO2-uitstoot van Bol.com.

„Het weglaten van opvulmateriaal helpt ons dichterbij de doelstelling te komen om de CO2-uitstoot per pakket terug te brengen naar 0 gram in 2025. Het komt onze 10 miljoen klanten, onszelf, en het milieu ten goede wanneer we het verpakkingsmateriaal tot een minimum weten te beperken”, zegt een woordvoerder van het bedrijf.

Het vulmateriaal kan worden weggelaten doordat de pakketjes kleiner worden gemaakt en inpakkers per pakje advies krijgen of er wel of geen papiersnippers moeten worden gebruikt.