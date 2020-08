Bol.com doet term 'Zwarte Piet' in de ban

Bol.com gaat de term 'Zwarte Piet' niet meer gebruiken in de teksten over producten die het verkoopt. In plaats daarvan wordt in onder meer titels en productomschrijvingen het woord 'Piet' gebruikt.

Verder past de webwinkel de huidskleur in producten aan naar ‘beige’ of een andere passende kleur, wanneer wordt verwezen naar een blanke huidskleur.

In een verklaring op de website meldt het verkoopplatform dat het vanaf eind september niet meer mogelijk is artikelen te verkopen via bol.com die de term ‘Zwarte Piet’ bevatten of uitbeelden. Verkooppartners hebben tot dan de tijd om deze artikelen uit te verkopen of zelf al uit hun assortiment bij bol.com te halen. "Daarna zullen we het zelf actief weren van ons platform."

De webwinkel stelt dat iedereen bij bol.com terecht moet kunnen en zich er welkom bij moet voelen. "Je welkom voelen gaat niet samen met een assortiment dat aanzet tot discriminatie/haat en daardoor als kwetsend wordt ervaren."