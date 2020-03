Bokito krijgt nieuw verblijf in Diergaarde Blijdorp

De gorilla’s en olifanten in Diergaarde Blijdorp krijgen een nieuw verblijf. Ook de monumentale Rivièrahal in de Rotterdamse dierentuin wordt gerestaureerd. Dat staat in het vrijdag gepresenteerde Masterplan 2030, waarin Blijdorp de plannen voor de komende tien jaar bekendmaakt.

In het masterplan staan natuurbehoud en dierenwelzijn voorop. „Het gaat slecht met de natuur in de wereld. Als dierentuin zijn we in de positie om daar iets aan te veranderen met onze kennis en onderzoek”, vertelt Erik Zevenbergen, directeur Diergaarde Blijdorp. „Onze bezoekers willen we met verhalen en educatie dichter bij de natuur brengen. Zodat ze het verder vertellen als ze hier de poort uitlopen en zo ambassadeurs voor natuurbehoud en -herstel worden.”

Ook gaat Blijdorp meer projecten in het wild financieel en met expertise steunen. „Door bij te dragen aan bijvoorbeeld fokprogramma’s zorgen we ervoor dat sommige diersoorten niet uitsterven”, aldus Zevenbergen.

Verschillende dieren in de 163 jaar oude dierentuin krijgen een vernieuwd en duurzaam onderkomen. De olifanten hebben meer ruimte nodig, dus krijgen ze een groter buitenverblijf. Ook de gorilla’s, waaronder Bokito, krijgen een eigentijds, klimaatneutraal en veilig verblijf.

Alle 21 rijksmonumenten van de diergaarde worden de komende jaren gerestaureerd. Zo krijgt de Rivièrahal van architect Sybold van Ravesteyn zijn oorspronkelijke bestemming als Rotterdamse ontmoetingsplek weer terug. Blijdorp start deze zomer met de eerste projecten.