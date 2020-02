BOinK: kabinet moet regie nemen in vraagstuk loden leidingen

Het kabinet moet de regie nemen in het vraagstuk rondom loden leidingen en het risico dat kinderen via het kraanwater te veel lood binnenkrijgen, vindt de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BOinK. Voorzitter Gjalt Jellesma van de organisatie bevestigt vrijdag berichtgeving hierover door de NOS.

Jellesma vindt dat de problematiek veel te gemakkelijk wordt afgeschoven op kinderopvangorganisaties. BOinK wil dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan GGD’s de opdracht geeft te inventariseren welke kinderopvanglocaties en scholen nog loden leidingen hebben, zodat die eventueel vervangen kunnen worden.

Tot het bouwjaar 1960 mochten nog loden leidingen worden gebruikt, erna niet meer. Het metaal kan een gezondheidsrisico vormen voor baby’s en jonge kinderen. Ouders maken zich er zorgen over dat in sommige kinderdagverblijven nog water uit dergelijke leidingen aan kinderen gegeven wordt , zegt Jellesma.

BOinK schat dat 1200 tot 1500 kinderdagverblijven zitten in panden van voor 1960. Dat is zo’n 10 procent van het totaal.