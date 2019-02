Boijmans sluit uitbundig af

In museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam openen zaterdag drie tentoonstellingen. Het zijn de laatste exposities voordat het museum eind mei voor jaren sluit om te worden gerenoveerd en uitgebreid.

Behalve de kleinere exposities van werk van Co Westerik en van zeventig speciaal gekozen topstukken uit de eigen collectie, gaat een kolossale tentoonstelling (meer dan 800 voorwerpen) open over de Duitse ontwerpopleiding Bauhaus en de relatie van deze school met Nederland: Pioniers van een nieuwe wereld.

Het is dit jaar een eeuw geleden dat in Weimar het Bauhaus werd opgericht. De roemruchte en vernieuwende kunstacademie en ontwerpschool bestond veertien jaar, maar de invloed ervan is nog merkbaar. Het Bauhaus nam het voortouw waar het gaat om eenvoudige, strakke en functionele spullen, industrieel ontworpen voor een groot publiek. Eigenlijk is zelfs de IKEA nog een gevolg van het Bauhaus, denkt samenstelster Mienke Simon Thomas.

Boijmans belicht niet alleen het Bauhaus zelf, maar vooral ook de connecties en wisselwerking met Nederland. Er namen en gaven Nederlanders les bij het Bauhaus. De bekendste leerling was tekenaar, schilder en ontwerper Paul Citroen, die er werd geïnspireerd tot de oprichting van de Nieuwe Kunstschool in Amsterdam. Benno Premsela, gezaghebbend ontwerper in naoorlogs Nederland, studeerde er. De bekendste docent was Piet Zwart, die er korte tijd lesgaf in typografie. De veelzijdige Theo van Doesburg werd er weliswaar niet uitgenodigd om les te geven, maar deed het op eigen houtje toch en wist zo flink invloed uit te oefenen.

Na de sluiting wil Boijmans zo veel mogelijk zichtbaar blijven. Delen van de verzameling worden uitgeleend aan musea in de omgeving, maar gaan ook op reis naar het buitenland. Schoolklassen mogen werken even lenen en krijgen daar dan een toelichting bij. Verder hoopt Boijmans een plekje te krijgen aan het Zuidplein om daar tijdens ontmoetingen met de bevolking uit te vinden hoe het zich moet verhouden met het publiek van de toekomst.

In 2021 moet het depotgebouw opengaan, het eerste kunstdepot met een publieksfunctie. De bouw vordert goed: het hoogste punt wordt deze zomer bereikt.

Boijmans is deze zaterdag gratis toegankelijk.