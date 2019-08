Boijmans nu echt leeg

In Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam is nu echt geen kunstwerk meer te vinden. Alles is ergens anders ondergebracht omdat er de komende zeven jaar verbouwd en gerenoveerd wordt. De gemeente Rotterdam, eigenaar van het gebouw, krijgt maandag nog de sleutel.

Tijdens de operatie blijft de collectie zichtbaar in instellingen in binnen- en buitenland en vanaf 2021 in het dan te openen Depot Boijmans Van Beuningen, het publiek toegankelijke kunstdepot naast het museum zelf.

Nog altijd is er veel onduidelijk over de aanpak van het museumgebouw, zoals wie de bouwklus gaat klaren naar een ontwerp van welke architect. Die moet nog wel voor het eind van het jaar worden gekozen. Vervolgens is het de bedoeling dat de uiteindelijke plannen komend voorjaar aan de gemeente worden voorgelegd.

Rotterdam betaalt 168,5 miljoen voor het ‘basisplusscenario’ voor de aanpak, maar eigenlijk is er volgens het museum wel een kleine 224 miljoen nodig om het museum echt klaar te maken voor nieuwe tijden en nieuwe generaties. Het extra geld moet komen van fondsen, weldoeners, bedrijven en particulieren.

Er kon niet langer met sluiting worden gewacht, omdat het gebouw niet veilig genoeg is voor mensen en collectie.