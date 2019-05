Boijmans na dit weekeinde voor jaren dicht

Wie het Rotterdamse Museum Boijmans Van Beuningen wil bezoeken, moet dit weekeinde haar of zijn slag slaan. Na zondag is het voor zeven jaar dicht wegens herstel en renovatie. De collectie wordt intussen zo veel mogelijk uitgeleend, zodat die op verschillende plekken in binnen- en buitenland in delen toch te bewonderen valt.

Er zijn dit weekeinde extra activiteiten, zoals een danspartij in de sfeer van de legendarische ontwerpschool Bauhaus op zaterdagavond en zelfs een yogales op zondagochtend, en ruimere openingstijden. Op vrijdag en zondag is het museum open van 11.00 tot 19.00 uur en op zaterdag zelfs van 11.00 tot 23.00 uur.

In 2021 moet naast het museumcomplex al wel het voor publiek toegankelijke museumdepot (met horeca op het dak) openen.