Boijmans: gat in begroting door korting niet te compenseren

Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam zegt door het mislopen van zeker 2 miljoen aan gemeentelijke subsidie „een gat in de begroting te hebben dat het museum niet kan compenseren”. Het museum waarschuwt daarvoor in aanloop naar donderdag, wanneer de Rotterdamse gemeenteraad een klap geeft op het Cultuurplan 2021-2024, de subsidieregeling voor de kunst en cultuur.

Ina Klaassen, een van de twee directeuren van het museum, laat dinsdag weten: „Krap tien maanden voor de opening van het depot zullen we gedwongen zijn uiterst nadelige ingrepen in de organisatie en op personele bezetting te doen”. De beoogde vermindering van de subsidie zal extra hard aankomen, omdat Boijmans momenteel dicht is voor renovatie en nieuwbouw en pas in 2026 de deuren weer opent. „De keuze van de gemeenteraad komt op een ongelooflijk ongelukkig en voor ons ook kwetsbaar moment”, aldus Klaassen.

De korting op subsidie zoals geadviseerd door de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur (RRKC) betekent volgens het museum een complicatie voor het depot, dat volgend jaar voor publiek opengaat en waar ruim 151.000 kunstwerken uit de collectie van het museum te zien zullen zijn. Ook zullen er ontslagen vallen onder het personeel en programma’s en museumactiviteiten worden verminderd of geschrapt.

Ook met de financiering van de renovatie van het museum wil het nog niet vlotten. De Rotterdamse cultuurwethouder Said Kasmi liet vorige week weten pas 13 miljoen van de benodigde 55 miljoen euro te hebben opgehaald bij externe financiers. Het renovatie- en nieuwbouwplan moet rond de 223,5 miljoen euro kosten, 169 miljoen euro is voor rekening van de gemeente Rotterdam.