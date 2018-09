Boijmans eert Westerik

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam brengt een eerbetoon aan de maandag overleden Co Westerik. Om te beginnen wordt een werk uit Westeriks eigen collectie getoond dat hij in de laatste weken van zijn leven afmaakte. In het voorjaar komt er een overzichtstentoonstelling van Westeriks werk in het museum.

‘Halfgesloten ooglid’ heet het 60 bij 75 centimeter grote schilderij dat Westerik in de laatste weken van zijn leven in zijn huis in Frankrijk maakte. Het toont een bijna gesloten ooglid van binnenuit gezien. Het wordt komende week opgehangen bij zes andere Westeriks die al op zaal hangen.

Boijmans Van Beuningen heeft vaker aandacht besteed aan het werk van Co Westerik, onder meer met presentaties in 1999, 2004 en 2014. „Co Westerik heeft onvergetelijke beelden gecreëerd die in ons collectieve geheugen staan gegrift. Zijn kunst zal van eeuwige waarde blijken”, voorspelt museumdirecteur Sjarel Ex.