Boijmans duikt in eigen oorlogsverleden

Museum Boijmans Van Beuningen in Rotterdam duikt in het eigen oorlogsverleden om over de bevindingen in oktober volgend jaar een tentoonstelling te organiseren.

De expositie moet onder meer gaan over directie, bestuurders, medewerkers, verzamelaars, kunstenaars en de herkomst van de eigen collectie. Er komt niet alleen een tentoonstelling over, maar ook een studie.

„Net als andere Nederlandse musea werd Museum Boijmans ook gebruikt als vehikel voor propaganda door de Duitse bezetter. Dit gebeurde in de vorm van tentoonstellingen die door de toenmalige directeur Hannema werden gefaciliteerd. Deze Duitsgezinde houding van Hannema komt op openhartige wijze aan de orde”, beloofde het museum vrijdag.