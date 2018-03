Boetes voor illegaal slopen schepen

Zes vennootschappen van de rederij Seatrade en twee van haar bestuurders zijn door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot geldboetes van 50.000 tot 750.000 euro. Daarnaast is aan deze bestuurders een beroepsverbod opgelegd en mogen ze een jaar lang geen bestuurder, commissaris, adviseur of werknemer bij een rederij zijn. Een derde bestuurder is vrijgesproken.

De zaak ging over het illegaal overbrengen en slopen van vier (koel)schepen vanuit de Europese Unie naar India. Omdat bij vertrek uit de Rotterdamse haven in 2012 bij de rederij al duidelijk was dat de schepen gesloopt zouden worden, is er sprake van illegale praktijken. Schepen die op eigen kracht naar hun laatste bestemming varen, bevatten grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoals bunkerolie, smeerolie en asbest. Daarom is het verboden deze vanuit de EU naar dergelijke landen te vervoeren.

De schepen zijn uiteindelijk gesloopt op stranden in India, Bangladesh en Turkije.