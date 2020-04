Boetes voor gokkers in illegaal gokpand in Hoorn

De politie in Hoorn (Noord-Holland) heeft zaterdag een inval gedaan in een bedrijfspand waar illegaal werd gegokt. In een kleine ruimte trof de politie tien tot vijftien personen aan en onder meer een pokertafel. Dat maakte de politie maandag bekend.

De bezoekers van het pand kregen een boete van 390 euro voor het overtreden van de coronamaatregelen. De uitbater van het gokpand moet voor de rechter verschijnen wegens het gelegenheid geven tot illegaal gokken, aldus een woordvoerder van de politie.