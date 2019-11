Boetes voor dodelijke beknelling matroos

De beheerder van een containerschip en een dochterbedrijf dat de bemanning leverde, moeten boetes van 85.000 en 50.000 euro betalen voor de dood van een matroos. Die raakte bij het laden van het schip in de haven van Moerdijk bekneld tussen twee containers.

Volgens de rechtbank in Den Bosch hebben de bedrijven onvoldoende de veiligheid van hun personeel bewaakt. De rechters baseren zich daarbij onder meer op camerabeelden, waarop is te zien dat de bemanning zich niet aan de veiligheidsvoorschriften hield. Zo gebruikten ze amper de veiligheidslijnen of beschermende ‘manbak’ en stonden ze onder hangende containers.

De bedrijven hadden toezicht moeten uitoefenen op de naleving van de voorschriften, stelt de rechtbank. De beheerder van het schip krijgt een hogere boete omdat die houder is van de veiligheidscertificaten en invloed had op de naleving van de werkinstructies.