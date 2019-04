Boetes vanaf 75 voortaan gespreid te betalen

Alle justitiële boetes vanaf 75 euro kunnen met ingang van woensdag gespreid worden betaald als de betrokkene niet in staat is de boete in één keer te betalen. Sinds begin dit jaar gold dit al voor boetes na verkeersovertredingen. Voorheen konden mensen pas een betalingsregeling treffen met het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) als de boete boven de 225 euro uitkwam.

De verlaging van de grens van 225 naar 75 euro geldt voor alle boetes en strafbeschikkingen die worden geïnd in opdracht van het Openbaar Ministerie en het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat betekent dat mensen meer ruimte krijgen om de opgelegde boete te betalen, stelt het CJIB.

De maatregel moet voorkomen dat schulden van mensen oplopen, omdat zij die niet kunnen betalen. Voor de overheid is het voordeel dat eerder met de inning van geld kan worden begonnen.

De regeling past in het beleid van het kabinet om schuldproblemen te verminderen.