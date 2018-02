Boetes illegale vakantieverhuur verdubbeld

Amsterdam heeft afgelopen jaar voor 4,2 miljoen euro aan boetes uitgedeeld, hoofdzakelijk voor illegale vakantieverhuur. Dat is een verdubbeling ten opzichte van 2016, meldt de woordvoerster van wethouder Laurens Ivens (wonen). Dat er meer boetes werden opgelegd, komt vooral doordat er meer meldingen werden gedaan, niet alleen van illegale vakantieverhuur maar ook van woonfraude.

Het aantal advertenties voor woningen die in de hoofdstad via de grootste aanbieder Airbnb worden verhuurd, is gestabiliseerd rond 18.000 per maand. De afspraken die de gemeente met Airbnb heeft gemaakt om overlast zo veel mogelijk in te dammen, lijken te werken, zegt de woordvoerster. Volgens die afspraken blokkeert Airbnb de kalender van verhuurders die aan hun limiet van zestig dagen zitten. Dat is vorig jaar 1770 keer gebeurd.

De maximale verhuurtermijn wordt volgend jaar in Amsterdam ingeperkt naar dertig dagen.