Boetes geëist tegen Eritrese actievoerders

Tegen 24 Eritreeërs zijn vrijdag boetes van 370 euro geëist omdat ze vorig jaar weigerden weg te gaan bij een omstreden conferentie in Veldhoven van de jongerenbeweging van het dictatoriale regime in Eritrea. De Eritrese verdachten maakten deel uit van een groep met in totaal 128 actievoerders die bij de ingang van conferentieoord Koningshof werden aangehouden nadat hun protest tegen de bijeenkomst dreigde te escaleren.

De actievoerders kregen een boete opgelegd voor het negeren van het bevel van de politie om te vertrekken bij het conferentieoord maar weigerden die te betalen en daarom werden 24 zaken vrijdag voorgelegd aan de rechtbank in Den Bosch.

Twee betrokken agenten verklaarden vrijdag dat de demonstratie gewelddadig werd toen de tegenstanders vijf conferentiegangers belaagden. De Eritrese actievoerders zeggen dat hun demonstratie vreedzaam is geweest.

De rechter doet vermoedelijk later op vrijdag uitspraak.