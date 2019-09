Boetes geëist tegen agenten wegens geweld

Drie politieagenten die in oktober 2016 te hardhandig de wapenstok hanteerden tegen mensen die zich hinderlijk gedroegen, moeten mogelijk een boete betalen. Het Openbaar Ministerie eiste maandag voor de rechtbank in Utrecht tegen een van hen 750 euro en tegen twee anderen 500 euro boete. Volgens het OM hebben de agenten te snel en te fors geweld gebruikt tegen de overlastgevers.

Dat gebeurde in de nacht bij de McDonald’s in Breukelen. Daar misdroegen een aantal mensen zich tijdens het wachten op hun bestelling. Ze zochten ook ruzie met andere klanten. De politie, die uiteindelijk met tien man daar was, sommeerde de vervelende gasten weg te gaan maar dat deden zij niet. Kort daarna trok de politie de wapenstok en vormde een linie. Toen de groep bleef staan, sloegen de agenten meermalen op ze in. Twee mensen deden aangifte.

De aanklager zei dat de drie agenten de betrokkenen ook hadden kunnen duwen of prikken met de wapenstok. Bovendien bleven ze slaan toen de groep al wegging. Het OM had de zaak tegen zes agenten geseponeerd en aan vier anderen een strafbeschikking opgelegd. Drie van hen accepteerden die niet en moesten voorkomen.