Boetes en aanhouding bij ‘ruziezoekende’ jongeren in Barneveld

De politie heeft in Barneveld donderdagavond meer dan twintig bekeuringen uitgedeeld en een aanhouding verricht onder een groep van zo’n vijftig jongeren die mogelijk uit zou zijn geweest op een vechtpartij.

De jongeren hielden zich niet aan de coronaregels en niet iedereen kon zich identificeren, laat een politiewoordvoerder weten. Een 15-jarige jongen werd aangehouden omdat hij zes messen op zak had. Bij een ander werd vuurwerk in beslag genomen.

De groep hield zich op in een tunnel aan de Rietberglaan. De politie wist hen rond 20.15 uur in te sluiten en ondervroeg ze. Met wie de jongeren op de vuist wilden, is niet duidelijk. „Het is onrustiger in Barneveld als het gaat om jongeren die ruzie met elkaar zoeken”, licht de politie toe. „Dat is van de laatste tijd.”