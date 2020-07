Boete voor Utrechts restaurant na waarschuwing en besmettingen

Het Utrechtse restaurant Beers & Barrels aan de Veilinghaven heeft donderdagavond een boete gekregen omdat er te veel mensen waren en de 1,5 meterregel niet werd nageleefd. Dat heeft de gemeente laten weten. Na een feestje vorige week zijn er bovendien besmettingen geconstateerd.

De zaak was al eerder gewaarschuwd voor het niet opvolgen van de afstandsmaatregel door de bezoekers. Bovendien is er in het pand vorige week een verjaardag gevierd, waarna deze week bij een aantal genodigden een coronabesmetting is vastgesteld. Er loopt nu een bron- en contactonderzoek. Dat is ook de reden dat de gemeente de zaak met naam en toenaam noemt, zegt een gemeentewoordvoerster.

Waarnemend burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht wil verder een dwangsom opleggen voor elke volgende overtreding. De leiding van het restaurant bestrijdt in een eerste reactie de informatie van de gemeente en stelt dat de situatie anders ligt. Ze komt nog met een verklaring.

Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor het toezien op het naleven van de maatregelen. De gemeente liet vorige week in een brief aan de raad weten dat de afgelopen tijd is geconstateerd dat sommige horecazaken de 1,5 meterregel onvoldoende in acht nemen. Er wordt daarom actief gehandhaafd op naleving van de noodverordening bij risicolocaties zoals de horeca.