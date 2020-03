Boete voor tv-journalist Alberto Stegeman

Programmamaker Alberto Stegeman heeft een boete van 2000 euro gekregen voor het achterlaten van een nepbom op een militaire basis in ’t Harde. Defensie sloeg groot alarm toen de nepbom op het terrein werd ontdekt.

Volgens de rechtbank ging de journalist te ver door daadwerkelijk een op een bom gelijkend projectiel in de eetzaal achter te laten. De nepbom bestond uit stukken klei, draden, een telefoon en 32 schroeven. Stegeman liet het pakket achter om aan te tonen dat de beveiliging en de opsporing op het terrein van Defensie niet deugen.

De vondst van de nepbom in augustus 2018 leidde tot groot alarm op het defensieterrein. Stegeman deed een beroep op de uitzonderingsregel dat journalisten soms het strafrecht mogen overtreden. Dit kan als ze een maatschappelijk probleem aan de orde stellen. Mede om die reden besloot het OM de programmamaker niet te vervolgen voor het binnendringen op de legerplaats. Met de nepbom wilde Stegeman de indruk wekken dat een ontploffing kon volgen. Daarmee ging hij te ver, want niet bewezen is dat hij signalen kreeg dat het aan de opsporing bij Defensie zou schorten, vinden de rechters.

Dat Stegeman ook papieren in de koffer achterliet met verwijzingen naar zijn televisieprogramma, nam die dreiging niet weg, aldus de rechtbank. De bomexpert van Defensie concentreerde zich juist op de klei met draden in de koffer die mogelijk met de telefoon verbonden was. Volgens de rechtbank is het een feit van algemene bekendheid dat aanslagen gepleegd kunnen worden met onbeheerd achtergelaten koffers of tassen.

Stegeman gaat in hoger beroep, zei de journalist in een eerste reactie. „We hebben eerder ook aangetoond dat het met de opsporing schort door met een legertruck van een basis te rijden. We hebben met de beste bedoelingen dit programma gemaakt.” Hem valt op dat Defensie niet naar de papieren in de koffer keek. Dan hadden ze meteen gezien dat hij er achter zat. „Het blijft vreemd dat dit tot een strafzaak heeft geleid.”