Boete voor staalbouwbedrijf na dodelijk bedrijfsongeval

Staalbouwbedrijf Hollandia uit Krimpen aan den IJssel heeft een boete van 25.000 euro betaald in de nasleep van een bedrijfsongeval waarbij twee jaar geleden een werknemer om het leven kwam bij laswerkzaamheden.

Het Openbaar Ministerie verwijt Hollandia dat zij onvoldoende heeft gedaan om het ongeval te voorkomen en te zorgen voor een veilige werkomgeving voor werknemers. De zaak is afgedaan met een strafbeschikking, zonder tussenkomst van een rechter.

Op 11 juli 2018 was een werknemer bezig met laswerkzaamheden aan een sluisdeur in de bedrijfshal in Krimpen aan den IJssel. Er moest een langwerpige bak gelast worden aan de deur. Om die op de plek te houden, was er een ballastblok van 2500 kilo op de bak gezet. Die kantelde tijdens de laswerkzaamheden en viel op de werknemer. Hij overleed ter plekke.

Volgens het OM heeft het bedrijf de arbeidsomstandighedenwet overtreden en de voorwaarden geschapen voor het tragische ongeval. Het bedrijf heeft de feiten erkend en maatregelen genomen om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen.