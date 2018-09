Boete voor politie om bescherming gegevens

De Nationale Politie heeft een boete van 40.000 euro betaald, omdat ze niet goed controleerde wie bepaalde politiegegevens gebruikte of inzag in het informatiesysteem van het Schengengebied (26 EU-lidstaten). De boete was opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), omdat de politie niet tijdig alle noodzakelijke maatregelen had getroffen om het systeem te verbeteren.

De privacywaakhond zag tekortkomingen op vijf punten en dreigde in 2017 met een dwangsom van 200.000 euro als de politie die niet binnen zes maanden zou verbeteren. Vier punten werden aangepakt, maar één punt niet voldoende, aldus de AP. Daarop werd een vijfde deel van de boete opgelegd. Volgens de Nationale Politie is de monitoring nu wel aangepast en eind augustus in gebruik genomen, zegt een woordvoerder.

Het gaat om het systeem waarmee inkomende en uitgaande personen en goederen in het Schengengebied - waarin inwoners vrij mogen reizen - worden gecontroleerd. Het is niet de bedoeling dat onbevoegden deze gevoelige gegevens inzien. Ook politiemedewerkers mogen niet zomaar en onbeperkt in het informatiesysteem neuzen. De Autoriteit wilde dat de politie beter en actiever monitort wie informatie opzoekt en gebruikt.

Volgens een politiewoordvoerder was het informatiesysteem op zich niet onveilig, maar moest de controle op de toegang en het gebruik van de gegevens beter worden geregeld. Dat is nu gebeurd. Het is volgens hem ook niet gebleken dat er in het verleden misbruik is gemaakt bij de inzage in het systeem.