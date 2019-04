Boete voor milieuovertredingen bedrijf Oss

Een bedrijf in Oss betaalt 150.000 euro boete voor een reeks milieuovertredingen als onderdeel van een schikking met het Openbaar Ministerie. Aspen Oss, dat grondstoffen levert voor onder meer de farmaceutische industrie, heeft de transactie aanvaard.

De milieuovertredingen dateren van 2014, toen onder meer methanol niet zorgvuldig in een tankwagen werd geladen en in de bodem terechtkwam. De grond onder de laadvloer moest worden schoongemaakt, maar er was geen schade aan het milieu. Ook belandde na een lekkage een hoeveelheid zeer brandbare stof bijna in het riool. Verder kwamen er dampen van explosief azijnzuur in de lucht terecht.

Volgens het OM had het bedrijf niet alle verplichte veiligheidsmaatregelen genomen om incidenten te voorkomen.

De leiding van het bedrijf blijft buiten schot. De leidinggevenden waren net aangetreden toen de incidenten plaatsvonden, aldus het OM.