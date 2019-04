Boete voor man (85) na fataal ongeval met kind

Een 85-jarige man die in februari vorig jaar in Rijssen een 6-jarig meisje doodreed bij een rotonde, is veroordeeld tot een geldboete van 1000 euro. Daarnaast mag hij drie jaar lang geen voertuigen meer besturen. De rechtbank in Almelo oordeelde dat de man onvoorzichtig en onoplettend heeft gereden.

De verdachte sloeg op de rotonde af, werd verblind door de zon en deed de zonneklep naar beneden. Terwijl hij wist dat er daarna een zebrapad kwam, reed hij toch door zonder te kijken of er voetgangers waren. Op het zebrapad liepen drie meisjes, van wie er twee tijdig weg konden komen. Het slachtoffertje struikelde en kwam onder de auto terecht. Enkele dagen later overleed ze aan haar verwondingen.

Juist vanwege de naderende oversteekplaats en de laagstaande zon had de man extra voorzichtig moeten zijn, vindt de rechtbank. Omdat de man gezien zijn fysieke situatie geen taakstraf meer kan uitvoeren, maar wel een straf moet ‘voelen’, krijgt de man een boete. De verdachte had na de aanrijding zelf zijn rijbewijs al ingeleverd.