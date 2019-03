Boete voor lekken info Koningsdag geschrapt

De gemeente Amersfoort schrapt de boete van 25.000 euro voor mensen die uit de school klappen over de voorbereidingen van de viering van Koningsdag. Dat bevestigt de gemeente na berichtgeving door RTV Utrecht.

Medewerkers van de gemeente, vrijwilligers en andere betrokkenen bij de voorbereidingen op Koningsdag moesten een geheimhoudingsverklaring tekenen. Wie zich daar niet aan hield zou een boete tot 25.000 euro tegemoet kunnen zien.

„We zijn in januari met de geheimhoudingsverklaring en de daaraan gekoppelde boete gekomen toen het programma en de route voor Koningsdag nog moesten worden uitgewerkt”, zegt de gemeentewoordvoerster. „In dat stadium zou het niet handig zijn als de ene betrokkene wel over bepaalde zaken informatie had en een ander niet. Daarnaast was die geheimhouding belangrijk uit veiligheidsoverwegingen.”

De gemeentewoordvoerster zegt dat de boete nu niet meer nodig is, omdat het programma en de route van het koninklijk gezelschap op 27 april bekend zijn. Alle vrijwilligers, medewerkers en andere betrokkenen worden schriftelijk op de hoogte gesteld van het schrappen van de boete. Op het lekken van informatie over veiligheidsmaatregelen blijft wel een boete staan.