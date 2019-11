Boete voor dood werknemer onder betonwand

Een bouwbedrijf in Groningen moet 40.000 euro boete betalen wegens een dodelijk bedrijfsongeval in 2017. Een medewerker kwam toen om het leven doordat een betonnen wand op hem viel.

Volgens de rechtbank in Zwolle overtrad het bedrijf de Arbowet. Zo werden bij het plaatsen en stellen van de betonnen muren de verkeerde ankers gebruikt en werden die niet op de goede manier aangedraaid. Er was onvoldoende toezicht en er werd gewerkt op de plek waar de wand terecht zou komen als die omviel.

De rechtbank verwijt het bouwbedrijf dat het ernstig is tekortgeschoten bij het zorgen voor een veilige werkomgeving. Omdat het bedrijf zich niet bewust was van de risico’s, is er sprake van een overtreding. Als het bedrijf dat wel had geweten en desondanks geen maatregelen had genomen, was sprake geweest van een misdrijf.