Boete voor buschauffeur na ongeval met scholiere Driestar

De rechtbank in Den Haag heeft dinsdag een 58-jarige vrouwelijke buschauffeur veroordeeld tot een boete van 500 euro wegens betrokkenheid bij een dodelijk ongeval in april 2018 in Gouda.

Bij dat ongeval op de Thorbeckelaan kwam de 14-jarige Rhodé Zondag uit Woerden om het leven. Het meisje kwam destijds net uit school, het Driestar College in Gouda. De bus raakte haar fiets.

Door twee naast elkaar rijdende fietsers op een smal weggedeelte in te halen, heeft de buschauffeur „een inschattingsfout” gemaakt, oordeelt de rechtbank. „Als ervaren buschauffeur had ze moeten zien dat de weg te smal was om de scholieren in te halen.”

De buschauffeur heeft zich schuldig gemaakt aan een „overtreding”, maar wordt vrijgeproken van een „misdrijf”. Juridisch weegt een misdrijf zwaarder dan een overtreding. De rechtbank vindt niet dat de vrouw „ernstige onvoorzichtigheid” kan worden verweten.

De straf valt aanmerkelijk lager uit dan de eis van het openbaar ministerie (OM) twee weken geleden. Het OM eiste toen tegen de buschauffeur 240 uur werkstraf en een rij-ontzegging van vijftien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

In het vonnis staat de rechter ook stil bij de specifieke verkeerssituatie op de Thorbeckelaan in Gouda. „De Thorbeckelaan is een vrij drukke weg met intensief verkeer. In 2015 is de weg gereconstrueerd en is de middengeleider breder gemaakt om het oversteken makkelijker te maken. De rijbaan en de fietsstrook zijn toen versmald, waardoor de weginrichting niet langer voldoet aan de daarvoor geldende normen. Door de inrichting van de weg met een rijbaan en een gemarkeerde fietsstrook wordt de indruk gewekt dat de weg ter plaatse voldoende ruimte biedt om op de fietsstrook rijdende fietsers in te halen. Dat laat echter de eigen verantwoordelijkheid van de buschauffeur onverlet.”