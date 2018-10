Boete voor bedrijf om dodelijk liftongeluk

Een sloopbedrijf uit Eindhoven moet een boete van 100.000 euro betalen, waarvan 20.000 voorwaardelijk. De rechtbank in Den Bosch acht het bedrijf verantwoordelijk voor een ongeval met een lift, waardoor een man om het leven kwam en een ander zwaargewond raakte.

De lift op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven stortte op 4 september 2015 in vrije val vanaf de negende of tiende verdieping naar beneden door een takel die niet goed was gemonteerd. De twee mannen stonden bovenop de lift, die uit het gebouw moest worden verwijderd.

Het bedrijf heeft in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet gehandeld en onaanvaardbare risico’s genomen, oordeelt de rechtbank. Zo waren twee van de drie betrokkenen niet opgeleid om met het takelsysteem te werken en hadden ze ook geen ervaring. De takel was niet geschikt voor het transport van mensen, de noodrem was kapot en de hijskabel was te kort.