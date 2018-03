Boete voor aanbieden stempas op Marktplaats

Een man uit Sprang-Capelle heeft een boete van 250 euro gekregen omdat hij zijn stempassen voor de gemeenteraadsverkiezing en het referendum te koop had aangeboden op Marktplaats. Dat meldt het Openbaar Ministerie.

De burgemeester van Waalwijk, waar Sprang-Capelle onder valt, liet eerder deze week al weten dat er in zijn gemeente illegaal stempassen werden aangeboden. „Onacceptabel” noemde hij dat. Het is verboden om stempassen te kopen of verkopen. Kopers of verkopers riskeren een boete van maximaal 8200 euro of een celstraf van maximaal een half jaar.