Boete van 7500 euro voor treinbotsing Tilburg

Goederenvervoerder DB Cargo heeft donderdag een boete van 7500 euro gekregen vanwege de treinbotsing in Tilburg op vrijdag 6 maart 2015. De rechtbank in Breda oordeelde dat het ongeluk mede de schuld was van het bedrijf.

Het bedrijf had de verkeerde lengte van zijn trein doorgegeven bij ProRail. Bij het ongeluk reed een passagierstrein tegen de geparkeerde goederentrein. Die stond door de verkeerde lengte op een te kort spoor. Enkele tientallen reizigers werden door de stoptrein geslingerd, zeven raakten lichtgewond. Uit de achterste wagon lekte na de botsing de brandbare stof butadieen. Daardoor raakten twee agenten bedwelmd.

De rechtbank was mild: „De botsing is niet alleen door de fout van de verdachte ontstaan, maar door een keten van gebeurtenissen en mogelijke oorzaken. Zonder het één was het ander niet gebeurd.” Een van de andere oorzaken was het door rood rijden van de machinist van de NS. De zaak tegen hem wordt vanwege persoonlijke omstandigheden buiten de rechter om afgedaan.

De straf is gelijk aan de eis.