Boete van 75.000 euro geëist na dodelijk ongeluk met goederenlift

Het Openbaar Ministerie heeft voor de rechtbank in Den Bosch een boete van 75.000 euro geëist tegen de eigenaar van een kledingzaak in Geldrop, wegens dood door schuld. In 2017 raakte een werkneemster met haar hoofd bekneld toen zij kleding in een kooilift plaatste. Volgens het OM heeft de vrouw een tijd lang bekneld gezeten onder het volle gewicht van de kooilift. Toen het ongeval werd opgemerkt, was zij al overleden.

De werkgever is voor de rechter gebracht omdat hij het personeel liet werken met een oude, gevaarlijke lift. De liftconstructie was onveilig, zo heeft onderzoek uitgewezen, en het risico op beknelling groot. „Bijzonder tragisch” noemde het OM het feit dat er al eerder een ongeluk met de lift was gebeurd, toen het pand een andere eigenaar had. Er zijn toen wel aanpassingen verricht, maar niet genoeg om te voldoen aan de geldende veiligheidseisen.

Nadat de vrouw was ontdekt en door de hulpdiensten was vastgesteld dat zij was overleden, gleed de lift alsnog langs haar hoofd en stortte in de schacht naar beneden. „Het is een groot geluk dat zich toen niemand op de begane grond onder de liftkooi bevond”, aldus de officier van justitie. Ook dit is een beveiligingsgebrek, vindt het OM.

De rechtbank doet uitspraak op 23 juni.