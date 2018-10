Boete van 1,5 ton geëist na fataal liftongeluk

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft een boete van 150.000 euro geëist tegen een sloopbedrijf uit Eindhoven, wegens eens dodelijk ongeval met een lift op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven. De lift stortte op 4 september 2015 van de negende of tiende verdieping naar beneden door een takel die niet goed was gemonteerd. Een werknemer van het bedrijf kwam om het leven, een collega raakte zwaargewond.

De lift moest tijdens sloopwerkzaamheden uit een hoog gebouw worden verwijderd. De twee betrokken werknemers stonden bovenop de lift, toen een kabel van de takel losschoot. De liftkooi maakte daarop een vrije val. Een derde werknemer bediende de takel.

Volgens het OM heeft het bedrijf in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet gehandeld en waren de omstandigheden levensgevaarlijk. Twee van de drie betrokkenen waren niet opgeleid om met het takelsysteem te werken en hadden hier geen ervaring mee. De takel was niet geschikt voor het transport van mensen, de noodrem was kapot en de hijskabel was te kort. Al deze omstandigheden zijn de werkgever aan te rekenen, vindt het OM. Het bedrijf wordt onder meer dood door schuld verweten.

De rechtbank doet uitspraak op 30 oktober.