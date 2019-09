Boete trustkantoor om niet melden transacties

Het internationale trustkantoor Vistra heeft een boete gekregen van 350.000 euro, omdat het bedrijf ongebruikelijke transacties van een cliënt niet heeft onderzocht en niet tijdig heeft gemeld bij de Nederlandse instantie FIU-NL. Zulke meldingen zijn verplicht volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering (Wwft). Vistra heeft de boete geaccepteerd en betaald, meldde het Openbaar Ministerie dinsdag.

Het gaat om vier transacties in 2013 van een bedrijfsgroep in Oekraïne, die actief is in de energie- en grondstoffensector, die cliënt was bij Vistra. Het trustkantoor was medebestuurder van de Nederlandse dochteronderneming van deze bedrijvengroep. In 2013 kocht de onderneming vier bedrijven voor ruim 200 miljoen euro, waar bij de betaling vier transacties aan te pas kwamen. De onderneming werd zo een grote speler in deze Oekraïense sector.

De Nederlandsche Bank (DNB) deed in 2014 onderzoek naar Vistra en oordeelde dat het om ongebruikelijke transacties ging. Het OM en de fiscale onderzoeksdienst FIOD kwamen na onderzoek tot dezelfde conclusie.