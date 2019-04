'Boete of celstraf bij shariahuwelijk'

Wie een shariahuwelijk aangaat of daaraan meewerkt, moet worden beboet als niet eerst een officieel huwelijk voor de wet is afgesloten. VVD en GroenLinks komen met een wetsvoorstel om dat te regelen, meldt het AD.

Kerkelijke huwelijken mogen in Nederland alleen worden gesloten als het echtpaar éérst voor de wet is getrouwd. Wie niet eerst naar een officiële trouwambtenaar gaat, riskeert als het aan VVD en GroenLinks ligt een boete van 4000 euro. Wie bij herhaling meewerkt aan zo’n onofficieel huwelijk kan zelfs een half jaar de cel in. De partijen willen dat Justitie strenger moet optreden tegen imams die shariahuwelijken sluiten.

GroenLinks-Kamerlid Kathalijne Buitenweg komt ook met een wetsvoorstel dat het makkelijker maakt om religieuze verbintenissen te ontbinden. Met de wetswijziging hopen de partijen een eind te maken aan gedwongen huwelijken. Jaarlijks zijn daar zon 180 meldingen van.