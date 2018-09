„Boete kunstgras misverstand”

Afvalverwerkingsbedrijf Vink uit Barneveld geeft toe dat het vervuild kunstgras tijdelijk heeft opgeslagen op grond waarvoor het nog geen vergunning had. De dwangsom van de provincie Gelderland was echter een misverstand.

Dat schrijft de afvalverwerker in een brief aan Provinciale Staten, aldus Omroep Gelderland dinsdag.

Tv-programma Zembla meldde vorige week dat drie afvalverwerkers, waaronder Vink, zouden sjoemelen met de opslag en verwerking van vervuild kunstgras. De rubberen matten bevatten zware metalen en vervuild zand, dat kan uitlopen in de ondergrond.

Vink geeft in de brief toe dat het bedrijf worstelde met een plotselinge toename van het aantal te recyclen kunstgrasvelden. Er is onvoldoende capaciteit om die te verwerken. Daardoor liggen er momenteel grote stapels op het terrein. Het bedrijf wilde in Zembla niet reageren.

De provincie Gelderland besloot in juni een aanvankelijk opgelegde dwangsom in te trekken, omdat de vergunning voor opslag op het nieuwe terrein snel zou komen. De SP-fractie in Gelderland heeft vorige week een debat met gedeputeerde Conny Bieze (VVD) hierover aangevraagd. Dat debat is volgende week woensdag.