Boete geëist voor illegale uitvoer naar Iran

Een bedrijf uit Nunspeet moet volgens het Openbaar Ministerie 20.000 euro boete betalen omdat het twee keer gesanctioneerde goederen heeft geëxporteerd naar Iran. Het gaat om afsluitringen die bestand zijn tegen bepaalde chemicaliën en kunnen worden gebruikt in de nucleaire industrie. Tegen de directeur eiste het OM voor de rechtbank in Amsterdam een taakstraf van 160 uur, waarvan de helft voorwaardelijk.

Tijdens twee verschepingen in 2016 stuurde het bedrijf Precision Equipment in totaal dertien ringen. Volgens het OM wist de directeur dat er een vergunning nodig was voor de uitvoer. Bij de eerste zending had hij die wel aangevraagd, maar toen was de vergunning geweigerd omdat onvoldoende kon worden gewaarborgd dat de ringen niet voor nucleaire doeleinden zouden worden gebruikt.

De officier van justitie verwijt het de verdachte en het bedrijf dat de zendingen indruisten tegen internationale sancties tegen Teheran. „Er komt geen druk op Iran als bedrijven toch handel blijven drijven.”

De uitspraak is op 20 februari.